Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Atalanta

Alle 20.45 domani, super sfida nei piani alti del campionato, a Torino si sfidano Juventus e Atalanta.

In casa Juve, Motta parte con la difesa con Weah e Cambiaso sulle fasce. In mezzo Gatti e Kelly, ma occhio a Kalulu che insidia uno dei due. In mediana, il partner di Locatelli in mezzo al campo sarà Thuram. Ancora panchina per l’ex Koopmeiners. Alle spalle di Kolo Muani si va verso il tridente Yildiz-McKennie-Gonzalez.

In casa Atalanta, Gasperini ha gli uomini contati in difesa ma recupera Hien che sarà titolare. Gli esterni di centrocampo saranno Bellanova e Zappacosta. In attacco si va verso l’esclusione di De Ketelaere, con Pasalic trequartista alle spalle di Lookman e Retegui. Maldini recupera dalla lombalgia, ma partirà dalla panchina.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui. All. Gasperini

Foto: sito Juventus