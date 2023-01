Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Atalanta

Domani alle 20.45, all’Allianz Stadium, scenderanno in campo Juventus e Atalanta per la diciannovesima giornata di Serie A. Rabiot è recuperato dal problema al flessore accusato in settimana. A centrocampo ballottaggio tra Fagioli e Miretti. In avanti ci sarà Milik e non Kean. Gasperini, invece, dovrà fare a meno dello squalificato Koopmeiners e dell’acciaccato Zapata. Lesione del bicipite femorale sinistro per Zappacosta, a destra c’è Hateboer. Il favorito per un posto accanto a de Roon è Ederson. Davanti, invece, toccherà a Hojlund, con Pasalic e Lookman alle sue spalle.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Hojlund.

