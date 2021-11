Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Atalanta

Alle 18 di domani all’Allianz Stadium la Juventus ospiterà l‘Atalanta, gara valida per la 14esima giornata di Serie A 2021-22.

Allegri va verso il 4-4-2 con Dybala e Morata punte. Chiesa, McKennie, Locatelli e Rabiot in mediana, Cuadrado e Sandro sulle fasce in difesa. Bonucci-De Ligt davanti a Szczsesny.

Gasperini schiererà la solita linea a tre davanti al portiere Musso, con Toloi e Palomino c’è Djimsiti in leggero vantaggio su Demiral. Torna sulla fascia Davide Zappacosta, a sinistra Maehle, De Roon e Freuler centrali di centrocampo. In avanti l’unico certo della maglia da titolare è Zapata, che sarà affiancato da uno tra Ilicic e Malinovskyi. Alle spalle dei due, più Pessina di Pasalic. Torna tra i convocati Hateboer.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

All. Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Zapata.

All. Gasperini.

