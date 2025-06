Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Al Ain

18/06/2025 | 21:57:50

Alle 3 questa notte, esordio per la Juventus al Mondiale per Club.

I bianconeri sfideranno l’Al Ain.

In casa Juventus, in difesa Gatti non è ancora al meglio e Rugani si candida per una maglia da titolare al fianco di Kelly e Kalulu. Cambiaso ha recuperato e dovrebbe essere titolare a sinistra, a destra spazio a Nico Gonzalez. Locatelli è tornato in gruppo ma non è al 100%, pronti Thuram e McKennie in mediana. Vlahovic è stato impegnato in Nazionale ed è rientrato tardi. Per questo Kolo Muani, che ha lavorato di più con la squadra, è il favorito.

In casa Al Ain, in porta l’ex Roma e Atalanta Rui Patricio, davanti il tridente Houssine Rahimi, Kodjo Laba.

Queste le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Nico Gonzalez, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All.: Tudor