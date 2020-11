Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juve-Ferencvaros

Torna la Champions League in casa Juve che ospita il Ferencvaros. Emergenza in difesa per Andrea Pirlo che si affida a Cuadrado e ad Alex Sandro sulle fasce insieme a Danilo e De Ligt davanti a Szczesny che torna tra i pali. In attacco spazio a Ronaldo insieme a Dybala pronto a far riposare Morata. A centrocampo spazio a McKennia in ballottaggio con Kulusevski, poi Arthur e Bentancur insieme a Bernardeschi a completare l’undici bianconero.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex andro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Helster; Somalia, Kharatin; Isael, Chol Nguen, Mack; F. Boli. All. Rebrov

Foto: twitter Juve