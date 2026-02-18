Le ultimissime sulle probabili formazioni di Jagiellonia-Fiorentina

18/02/2026 | 22:24:19

La Fiorentina è in scena in casa del Jagiellonia per l’andata dei playoff di Conference League. Per i padroni di casa polacchi, dovrebbe esserci un 4-3-3. A guidare l’attacco potrebbe esserci Baždar assistito da Jóźwiak e Imaz.

In casa Fiorentina, tanto turnover per Vanoli in Polonia: non sono stati convocati Kean, Dodò, De Gea, Solomon e Gudmundsson. In attacco ci sarà probabilmente Piccoli, che potrebbe essere sostenuto da Harrison e Fazzini sulle fasce. Probabile la difesa a 4 davanti al portiere Lezzerini.

Queste le probabili formazioni:

JAGIELLONIA (4-3-3): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Flach, Mazurek, Pozo; Jóźwiak, Baždar, Imaz. All. Siemieniec

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini.All. Vanoli

Foto: sito Fiorentina