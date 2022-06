Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Ungheria

L’Italia si prepara alla sfida di questa sera contro l’Ungheria, nel corso della quale Roberto Mancini potrebbe dare spazio a tanti nuovi volti, come ad esempio Gatti al centro della difesa. Regna l’incertezza attorno a Gigio Donnarumma ma, come dichiarato proprio dal CT, sarà il ragazzo a decidere se giocare o meno in base alle proprie condizioni fisiche.

Ecco le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Luiz Felipe, Gatti, Spinazzola; Pessina, Scalvini, Locatelli; Zerbin, Belotti, Gnonto. Ct.: Mancini