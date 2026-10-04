Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Turchia
04/10/2026 | 23:16:58
Si giocherà al Dall’Ara il match di ritorno tra Italia e Turchia. Il CT Mancini si prepara a cambiare ancora una volta la formazione titolare, vista anche la pesante assenza di Moise Kean, costretto a lasciare il ritiro per infortunio.
Ecco le probabili formazioni:
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.
C.T. Mancini
Turchia (4-3-3): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Kadioglu; Elmaz, Ozcan, Tiknaz; Aydin, Gul, Akturkoglu.
C.T. Montella
Foto: Instagram Mancini