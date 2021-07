Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Spagna

Questa sera, alle ore 21 allo stadio Wembley di Londra, l’Italia e la Spagna si sfideranno per le semifinali di Euro2020. In palio un posto per la finale di questo Europeo.

In casa Italia, il CT Mancini ha pochi dubbi di formazione. A causa dell’assenza di Spinazzola nel quartetto difensivo, a sinistra, dovrebbe rivedersi Emerson Palmieri. A centrocampo confermato Verratti così come Chiesa in attacco. Per il resto nessuna particolare novità rispetto alle gare precedenti.

In casa Spagna, Luis Enrique dovrà far a meno di Sarabia. Al suo posto dovrebbe partire dall’inizio Dani Olmo, anche se rimane valida la candidatura di Gerard Moreno che è stato già impiegato sull’out di destra.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Koke; Dani Olmo, Morata, Ferran Torres.

