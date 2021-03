Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Spagna Under 21

Dopo il pareggio all’esordio con la Repubblica Ceca, l’Italia ha bisogno di un risultato positivo contro la Spagna (vittoriosa per 3-0 contro i padroni di casa della Slovenia) per sperare di raggiungere i quarti degli Europei Under 2021 (si qualificano le prime due di ogni girone). Il CT Paolo Nicolato dovrà rinunciare per squalifica a Tonali (tre giornate di stop), Marchizza e Gabbia (per entrambi un turno fuori). Le Furie Rosse sono fra le compagini favorite per il successo finale. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Lovato, Ranieri; Zappa, Frattesi, Rovella, Maggiore, Sala; Cutrone, Scamacca.

Spagna (4-3-3): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Puado, Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Ruiz, Cucurella.

