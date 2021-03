Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Slovenia Under 21

Il terzo ed ultimo impegno del girone degli Azzurrini negli Europei Under 21 li vedrà fronteggiare la Slovenia, padrona di casa della manifestazione. Calcio d’inizio previsto per domani, martedì 30 marzo 2021, alle ore 21.00 all’Arena Z’dezele di Celje.

Tornerà Marchizza dalla squalifica, ma il CT Nicolato deve fare ancora a meno di Tonali (rientrato a Milano), out anche Scamacca e Rovella, espulsi contro la Spagna, e Del Prato che era diffidato. In avanti al posto del giocatore del Genoa ci sarà Raspadori al fianco di Cutrone, Maggiore dovrebbe coprire l’assenza di Rovella in mediana, affiancato da Frattesi e Pobega. Sugli esterni i favoriti sono Zappa e Sala con la solita concorrenza di Bellaluna e Frabotta, in difesa torna Gabbia dopo la scelta di natura disciplinare.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala; Cutrone, Raspadori.

SLOVENIA UNDER 21 (4-2-3-1): Zekic; Zinic, Brekalo, Zaletel, Kolmanic; Petrovic, Cerin; Rogelj, Elsnik, Matko; Celar.

Foto: Twitter Italia