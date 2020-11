Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Polonia

Torna la Nations League con l’Italia che questa sera sarà impegnata contro la Polonia. Ancora out il ct Mancini visto il contagio da Covid-19, in panchina siederà Evani. Classico 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, difesa a quattro composta da Florenzi, Acerbi, Bastoni ed Emerson. Linea a tre invece a centrocampo con Barella, Jorginho e Locatelli. Tridente offensivo con i big: confermato Bernardeschi, spazio poi a Belotti e Insigne. Ancora out invece Ciro Immobile. Queste le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne. All. Evani (Mancini indisponibile)

Polonia (4-3-2-1): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Bereszynski; Szymanski, Krychowiak, Grosicki; Moder, Zielinski; Lewandowski. All. Brzeczek

