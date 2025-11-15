Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Norvegia

15/11/2025 | 22:00:32

Domani a San Siro, l’Italia ospita la Norvegia nella gara finale delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Gara che sarebbe dovuta essere uno spareggio per il primo posto, ma di fatto, vista la differenza reti, si tramuta in poco più di una semplice amichevole. Come noto, l’Italia dovrebbe vincere con 9 gol di scarto per andare al Mondiale.

Gattuso dà un occhio anche ai diffidati in vista dei playoff. Ritorno al 3-5-2 e spazio a chi non ha giocato in Moldavia

A centrocampo torna dalla squalifica Barella e si rivedono Locatelli e Frattesi con Tonali risparmiato perché in diffida.

In difesa c’è da registrare il forfait di Calafiori: Bastoni si allarga a sinistra con Mancini centrale e Di Lorenzo a destra

L’uomo del momento, Pio Esposito affiancherà davanti Retegui.

In casa norvegese, possibile 4-4-2 per Solbakken. In attacco la coppia Haaland-Sorloth per uscire da San Siro magari senza sconfitta brindare ai Mondiali con un risultato prestigioso. Norvegia che ma Ca dal 1998 da una kermesse iridata.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. CT Gattuso

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. CT: Ståle Solbakken

Foto: sito Figc