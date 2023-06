Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Norvegia Under 21

L’Italia Under 21 di Paolo Nicolato scenderà in campo stasera alle 20.45 alla Cluj-Arena per affrontare i pari età della Norvegia nell’ultimo turno del gruppo D degli Europei di cateogoria. La vittoria per 3-2 ottenuta sulla Svizzera, dopo la clamorosa sconfitta iniziale contro la Francia, condizionata da polemiche, errori arbitrali e il mancato utilizzo del Var, concede agli Azzurrini la chance di qualificarsi al turno successivo o da prima o da seconda del girone. Devono vincere o pareggiare sperando nella sconfitta della Svizzera per mano della Francia, ma anche la vittoria potrebbe non bastare perché in caso di un risultato per 3-2 o 4-3 in Svizzera-Francia, sarebbero entrambe le compagini transalpine a passare il turno, escludendo l’Italia dalla competizione e, di conseguenza, anche dalla prossime Olimpiadi la cui qualificazione passa proprio dal percorso delle nazionali in questo Europeo. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro dalla Rai che la renderà visibile su Rai 1. In streaming su tablet, pc e smartphone la gara sarà visibile attraverso l’app di Rai Play. Così il tecnico in conferenza stampa: “La condizione generale è discreta, le due partite di fila hanno un peso ma siamo felici di quello che abbiamo fatto finora. Speriamo di andare avanti, migliorando le cose che non abbiamo fatto bene in qualche tratto di partita. La squadra si adatterà alla Norvegia, c’è una strategia tattica pensata apposta”. Il CT sembra comunque orientato a confermare gran parte dell’undici scelto domenica, che ha ben figurato nella prima frazione contro gli elvetici. Con zero punti in due partite, la Norvegia non ha più nulla da chiedere al suo Europeo. Già fuori da tutto, giocherà per la gloria e per non chiudere il girone a 0 e tre sconfitte su tr. Il commissario tecnico Smerud dovrebbe schierare un 4-3-3 e confermare i due ‘italiani’: Botheim della Salernitana e Ceide del Sassuolo.

ITALIA (3-5-2) – Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Miretti, Ricci, Tonali, Parisi; Pellegri, Gnonto. CT: Nicolato.

NORVEGIA (4-3-3) – Klaesson; Sebulonsen, Heggheim, Daland, Wolfe; Mannsverk, Kitolano, Hove; Bobb, Botheim, Ceide. CT: Smerud.

Foto: twitter italia