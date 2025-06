Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Moldavia

08/06/2025 | 22:00:54

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Italia e Moldavia per le gare di Qualificazione al prossimo Mondiale. Per l’ultima partita sulla panchina della Nazionale, Luciano Spalletti valuta qualche novità per rialzare gli azzurri prima di lasciare: pronti Orsolini e Lucca, Ricci e Frattesi in mediana, Rugani nel cuore della difesa.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Rugani, Bastoni; Orsolini, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Retegui, Lucca. Ct. Spalletti.

MOLDAVIA (3-5-1-1): Avram; Posmac, Baboglo, Mudrac; Cojocaru, Caimacov, Rata, Ionita, Reabciuk; Motpan; Nicolaescu. Ct. Clescenco.

Foto: Instagram Azzurri