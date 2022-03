Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Macedonia del Nord

Per l’Italia di Roberto Mancini è arrivato il momento di dare tutto per ottenere l’accesso al prossimo Mondiale: domani la Nazionale affronterà infatti la Macedonia del Nord nella prima delle due partite da vincere per strappare il pass necessario a volare in Qatar. Il commissario tecnico ha già chiarito che, visto il poco tempo a disposizione per preparare la gara, non ci sarà spazio per le sperimentazioni e che in campo scenderà principalmente il blocco dei calciatori che ha vinto l’Europeo la scorsa estate.

L’emergenza in difesa, in ogni caso, costringerà Mancini a fare a meno della coppia di centrali formata da Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci: al loro posto dovrebbero giocare Alessandro Bastoni e Gianluca Mancini, con quest’ultimo in vantaggio su Francesco Acerbi. Negli ospiti assente il calciatore del Napoli Eljif Elmas, mentre in attacco ci sarà Aleksandar Trajkovski, che tornerà in uno stadio dove ha già giocato con la maglia del Palermo.

Le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Berardi

Macedonia del Nord (4-5-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Spirovski, Bardhi, Ademi, Ethemi; Trajkovski

Foto: Twitter Italia