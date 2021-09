Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Lituania

Domani alle 20.45 Italia e Lituania scenderanno in campo nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Diverse assenze per il ct Roberto Mancini che non avrà a disposizione Verratti, Pellegrini, Immobile ed Insigne (che hanno abbandonato il ritiro). In dubbio anche Zaniolo che nella rifinitura non si è allenato per una contusione alla coscia sinistra. Spazio, quindi, ai giovani con Raspadori pronto a scendere in campo dall’inizio. Scalpitano in panchina Gianluca Scamacca e Moise Kean.

Le probabili formazioni di Italia-Lituania

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Locatelli, Sensi, Pessina; Chiesa, Raspadori, Bernardeschi. All. Mancini.

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Megelaitis, Simkus; Novikovas, Cernych, Kazlauskas; Dubickas. All. Razanauskas.

Foto: vivoazzurro