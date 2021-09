Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Lituania

Stasera alle 20.45 andrà in scena Italia-Lituania, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Tanti assenti per Roberto Mancini che dovrà rinunciare a Sensi, Zaniolo, Chiesa, Insigne, Immobile, Pellegrini e Verratti. Ballottaggi tra Di Lorenzo e Calabria (con il partenopeo in vantaggio) e tra Bernardeschi e Kean. Ecco le probabili formazioni del match.

ITALIA (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Calabria; Locatelli, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Raspadori, Berardi. All. Mancini.

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Megelaitis, Simkus; Novikovas, Cernych, Kazlauskas; Dubickas. All. Razanauskas.

Foto: Twitter Italia