Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Israele

13/10/2025 | 22:22:28

Domani sera la Nazionale italiana ospita a Udine l’Israele, in una gara importante per blindare il secondo posto nel girone.

In casa Azzurra, si passa al 3-5-2 con due assenze obbligatorie rispetto alla vittoria in Estonia: out l’infortunato Kean. In difesa non c’è lo squalificato Bastoni: dentro Mancini insieme a Di Lorenzo e Calafiori. Possibile chance in mediana per Cristante (in vantaggio su Locatelli), con Tonali e Barella, sulle fasce Cambiaso e Dimarco. Davanti Raspadori e Retegui.

In casa Israele, possibile 4-2-3-1, Khalaili, Biton, Solomon alle spalle di Gloukh.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Tonali, Cristante, Barella, Dimarco; Retegui, Raspadori. CT Gattuso