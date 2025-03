Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Germania

Domani sera a San Siro si gioca la gara di andata dei quarti di finale di Nations League tra Italia e Germania. In casa azzurra, pesante l’assenza per infortunio di Retegui , dovrebbe essere sostituito da Kean. Raspadori a supporto del bomber viola nel possibile 3-5-2 che Spalletti ha in mente. Gli esterni sono Politano e Udogie, in regia Rovella è favorito su Ricci, con Tonali e Barella ai lati. In difesa Calafiori è in vantaggio su Buongiorno per affiancare Di Lorenzo e Bastoni. Tra i pali Donnarumma.

Anche in casa tedesca diverse le assenze. In particolare le stelle Havertz e Wirtz. Come punta, Kleindienst favorito su Burkardt e Undav. Alle sue spalle Leweling e Sané insieme a Musiala. In mezzo dovrebbe toccare a Stiller, dietro a sinistra gioca Raum. Per Bisseck panchina. In porta, infortunato Ter Stegen: Baumann dovrebbe spuntarla su Nubel.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. CT Spalletti.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Stiller, Goretzka; Leweling, Musiala, Sané; Kleindienst. CT Nagelsmann.

Foto: sito FIGC