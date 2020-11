Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Estonia

Tanti dubbi per Evani alla vigilia della sfida contro l’Estonia, quel che è certo è che confermerà il modulo 4-3-3.

Lasagna in vantaggio su Belotti, da preservare per le due gare di Nations League, Di Lorenzo potrebbe essere adattato come difensore centrale, a centrocampo spazio a Soriano a 4 anni dall’ultima convocazione.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo.

All.Evani

ESTONIA (4-4-1-1): Hein; Pikk, Baranov, Kuusk, Teniste; Marin, Kreida, Ainsalu, Lilvak; Vassiljev; Sappinen.

All.Voolaid