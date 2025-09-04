Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Estonia

05/09/2025 | 00:00:21

Il nuovo ct Gennaro Gattuso prepara il debutto sulla panchina degli Azzurri contro l’Estonia, possibile esordio con il 4-2-3-1 con Kean in attacco, favorito su Retegui. Difesa a 4 con Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco, Barella e Tonali a centrocampo e tridente offensivo con Politano, Raspadori e Zaccagni alle spalle di Kean.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Raspadori, Zaccagni; Kean. Ct. Gattuso

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Yakovlev, Sinyaviskiy; Sappinen. Ct. Henn

Foto: Instagram Spalato

