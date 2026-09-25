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Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Belgio

25/09/2026 | 15:55:35

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Manca sempre di meno al debutto della nuova Italia di Roberto Mancini. La sfida, in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà contro il Belgio del nuovo CT Mark van Bommel. Non riesce a recuperare Nicolò Zaniolo, lasciato in tribuna insieme a Pessina, Bastoni (squalificato), Ghilardi, Kouadio, Ruggeri, Ricci, Fagioli, Inacio, Vergara e Sebastiano Esposito.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, P. Esposito, Kean.

Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Lavia, De Bruyne, Tielemans; Lukebakio, De Ketelaere, Moreira.

Foto: Instagram Zaniolo