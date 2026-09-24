Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Belgio
24/09/2026 | 22:55:01
Italia e Belgio, entrambe all’inizio di un nuovo progetto tecnico, si sfidano all’Olimpico di Roma per la prima giornata della Nations League. Calcio d’inizio alle 20:45.
Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Zaniolo, Pio Esposito, Kean.
Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Lavia, De Bruyne, Tielemans; Lukebakio, De Ketelaere, Godts.
Foto: Instagram Zaniolo