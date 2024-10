Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Belgio

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Italia e Belgio per la Nations League. Spalletti è intenzionato a schierare un 3-5-1-1, con Pellegrini favorito su Raspadori come trequartista alle spalle dell’unica punta Retegui. Di Lorenzo agirà nel terzetto difensivo insieme a Calafiori e Bastoni. Dall’altra parte Tedesco si affida al trio composto da Lukebakio, Trossard e Doku per supportare Openda in attacco.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. Ct. Spalletti

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Mangala; Lukebakio, Trossard, Doku; Openda. Ct. Tedesco

Foto: Instagram Azzurri