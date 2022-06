Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Argentina

Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, l‘Italia torna in campo domani sera per la finalissima di Wembley contro l’Argentina campione del Sud America.

Mancini si affida alla vecchia guardia per l’ultima volta, come annunciato in conferenza stampa, prima di lanciare tanti giovani durante la Nations League.

Ultima di Chiellini in campo, con i colori Azzurri. Al suo fianco Bonucci. In porta agirà Donnarumma. A sinistra Emerson favorito su Spinazzola. In attacco, Belotti punta centrale nel tridente in assenza di Immobile.

In casa Argentina tridente con Messi, Lautaro e Di Maria per il CT Scaloni.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Ct: Mancini

ARGENTINA (4-3-3): E. Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez, Di Maria. Ct: Scaloni.

Foto: Twitter Italia