Le ultimissime sulle probabili formazioni di Israele-Italia

07/09/2025 | 23:00:02

Domani sera l’Italia si gioca una gara decisiva per le qualificazioni al Mondiale. In Ungheria, campo neutro, l’Italia sfida Israele. Gattuso ha parlato di certezze ma dovrebbe cambiare modulo e alcuni interpetri rispetto all’Estonia. Si va verso il 4-3-3. Tra i pali spazio ancora a Donnarumma, mentre la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Di Lorenzo e Dimarco sugli esterni, con la coppia centrale formata da Calafiori e Bastoni, la stessa vista venerdì. In mediana ci sarà la regia di Locatelli affiancato da Tonali e Barella. Sugli esterni agiranno Politano a destra, Raspadori a sinistra e Kean come riferimento centrale.

Per l’Israele possibile 5-4-1, Baribo terminale offensivo, squadra compatta alle sue spalle.

Queste le probabili formazioni:

ISRAELE (5-4-1): Daniel Peretz; Dasa, Do Peretz, Lemkin, Nachmias, Revivo; Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon; Baribo. CT: Ben Shimon.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Raspadori. CT: Gennaro Gattuso.

Foto: Instagram Azzurri