Le ultimissime sulle probabili formazioni di Irlanda del Nord-Italia

A Belfast domani sera va in scena l’ultima gara della fase a gironi delle Qualificazioni Mondiali di Qatar 2022.

L’Irlanda del Nord di ct Baraclough ospita l’Italia, sfida che stabilirà la graduatoria definitiva del girone e dunque chi, tra gli Azzurri e la Svizzera, andrà in Qatar e chi dovrà passare attraverso gli spareggi.

Baraclough punterà sui soliti titolari, schierati con il 3-5-2 di partenza, Mancini invece ha vari dubbi nel suo tipico 4-3-3.

Davanti a Donnarumma dovrebbero giocare Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Emerson. A centrocampo è in dubbio la titolarità di Barella, visto molto affaticato anche contro la Svizzera, ma anche Locatelli potrebbe perdere il posto a vantaggio di Tonali, a maggior ragione dopo le parole del ct in conferenza stampa sul milanista. Unico certo di una maglia dal 1′ è Jorginho, che vorrà riscatto dopo il pesante rigore sbagliato all’Olimpico.

In avanti senza Immobile e con un Belotti non esaltante contro la Svizzera, Mancini dovrebbe optare per il “falso nueve” con Berardi, Insigne e Chiesa. Pronto anche Bernardeschi per un ingresso a match in corso.

Ecco le probabili scelte dei due ct:

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington.

Ct. Baraclough.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Insigne, Chiesa.

Ct. Mancini.

Foto: Twitter personale Mancini