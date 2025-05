Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Verona

02/05/2025 | 23:45:50

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Inter e Verona per la trentacinquesima giornata di Serie A. Inzaghi, squalificato, proverà a dosare le forze stravolgendo la squadra. Squalificato anche Calhanoglu mentre Lautaro è out per problemi muscolari. Nel Verona assenze pesanti in difesa per due titolari, Coppola e Ghilardi.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrji, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Correa, Arnautovic. All. Inzaghi

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti

Foto: Instagram Inter