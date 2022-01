Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Venezia

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, domani l’Inter ospiterà alle 18 al Meazza il Venezia. Per quanto riguarda le scelte di Inzaghi, sulla destra Dumfries è in vantaggio su Darmian per un posto da titolare. Davanti Dzeko e uno tra Sanchez e Lautaro (ballottaggio aperto). Nei lagunari, alle prese con numerosi casi Covid, l’attacco sarà guidato da Okereke e Henry, dovrebbe partire dalla panchina invece Nani. Ecco le probabili formazioni del match:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez. All. Inzaghi.

VENEZIA (4-3-3):Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti.

FOTO: Twitter Inter