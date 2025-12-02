Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Venezia
02/12/2025 | 21:59:04
Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Venezia, Chivu prepara una rivoluzione. Tra i pali giocherà Martinez, spazio in arrivo per Diouf, Frattesi, Luis Henrique e Esposito:
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski, Sucic, Luis Henrique; Thuram, Esposito. All. Chivu
VENEZIA (3-5-2): Grandi; Korac, Venturi, Sidibe; Sagrado, Lella, Bohinen, Duncan, Haps; Casas, Adorante; All. Stroppa
Foto: Instagram Pio Esposito