Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Urawa Reds Diamonds

20/06/2025 | 22:45:57

Dopo il pareggio per 1-1 all’esordio contro il Monterrey, l’Inter tornerà in campo domani sera ore 21 contro l’Urawa Reds Diamonds. Chivu potrebbe concedere spazio dal 1′ a de Vrij, Luis Henrique e Dimarco. Nell’ultima seduta nerazzurra si sono rivisti in gruppo Francesco Pio Esposito e Denzel Dumfries. Ancora differenziato, invece, per Marcus Thuram. Giapponesi con Matsuo in veste di terminale di riferimento offensivo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, S. Esposito. All. Chivu.

URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): Nishikawa; Naganuma, Danilo Boza, Hoibraten, Ishihara; Yasui, Gustafson; Kaneko, Matheus Savio,Watanabe; Matsuo. All. Skorza.

Foto: Instagram Inter