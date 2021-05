Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Udinese

Alle 15.00 domani a San Siro è il giorno dell’Inter che alzerà al cielo il titolo di campioni d’Italia.

Contro ci sarà un Udinese che vorrà togliersi la soddisfazione di chiudere bene in casa dei freschi campioni.

In casa Inter, tanti i cambi per Conte. Barella sarà in panchina per godersi la festa, ma non giocherà dopo l’operazione al setto nasale così come gli squalificati Brozovic e Darmian e gli infortunati Sanchez e Kolarov. In porta Handanovic, possibile chance per Ranocchia, D’Ambrosio, Vecino, Sensi e Pinamonti.

In casa Udinese non recupera nemmeno Nuytinck. In avanti Okaka sostenuto da Pereyra, dietro Zeegelaar dovrebbe completare la difesa con Becao e Bonifazi. Stryger Larsen in vantaggio nel ballottaggio con Ouwejan.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Eriksen, Sensi, Young; Pinamonti, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Nahuel Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. Allenatore: Luca Gotti.

