Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Udinese

30/08/2025 | 22:00:27

L’Inter domani sera ospita l‘Udinese per la seconda giornata di Serie A. In casa nerazzurra, quasi gli stessi 11 che hanno demolito il Torino. Chivu sceglie ancora Pavard in difesa, con Bisseck dalla panchina. A centrocampo torna dalla squalifica Calhanoglu: dovrebbe fargli posto Mkhitaryan, con la conferma di Sucic. In attacco non si toccano Thuram e Lautaro.

In casa Udinese, possibile 3-5-2 anche per Runjaic. Davanti Davis e Bravo.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco, Martínez, Thuram. All. Cristian Chivu

UDINESE (3-5-2): Sava, Bertola, Kristensen, Solet, Ehizibue, Atta, Karlström, Lovric, Kamara, Bravo, Davis. All. Kosta Runjaic

Foto: twitter Inter