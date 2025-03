Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Udinese

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Inter e Udinese per la trentesima giornata di Serie A. Inzaghi ritrova Darmian e Dimarco, pronti a partire dal 1′. In attacco, senza Lautaro Martinez, Arnautovic è il favorito per affiancare Thuram. Nell’Udinese, senza Thauvin, c’è Ekkelenkamp alle spalle di Lucca.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All.: Inzaghi

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. All.: Runjaic

Foto: Instagram Inter