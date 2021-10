Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Udinese

L’Inter ospita l’Udinese nel lunch match dell’undicesima giornata di Serie A 2021-22.

Turnover deciso per Simone Inzaghi in vista del match di Champions League, Ranocchia farà rifiatare De Vrij, Correa al posto di Lautaro in coppia con Dzeko. Dumfries e Perisic sugli esterni, riposo per Dimarco. Vidal potrebbe prendere il posto di Barella a centrocampo.

Gotti ritrova Deulofeu, ma dal 1′ dovrebbe esserci Pereyra alle spalle di Beto in attacco. Ancora out Pussetto.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa.

All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Nahuel Molina, Arslan, Walace, Makengo, Larsen; Pereyra, Beto.

All. Gotti.

Foto: Twitter Inter