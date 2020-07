Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Torino

In vista della gara tra Inter e Torino in programma domani sera alle ore 21:45, i nerazzurri guidati da Conte sono obbligati a vincere per restare agganciati visto anche il pareggio dell’Atalanta e fiondarsi sul secondo posto. Out nell’Inter Sensi, Barella e Moses: in difesa rientra Bastoni dopo la squalifica al posto di Godin, a centrocampo torna Eriksen dal primo minuto con Lautaro al fianco Sanchez e Lukaku che sarà valutato ore dopo ore. Il Torino dopo la vittoria ai danni del Brescia, cerca ora di continuare la striscia positiva anche a Milano. In difesa nei granata torna Izzo dalla squalifica, in attacco invece con l’assenza di Zaza spazio a Berenguer con Belotti e Verdi.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez. All. Conte

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkolou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Meitè, Ansaldi; Berenguer, Verdi, Belotti. All. Longo

Foto: profilo twitter Inter