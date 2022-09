Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Torino

Dopo due sconfitte consecutive, una in campionato nel derby e una in Champions, l’Inter ospita il Torino in cerca di riscatto e di certezze. Di fronte ci sono i granata che hanno iniziato bene la stagione.

In casa nerazzurra, sempre assente Lukaku, con Dzeko in vantaggio su Correa al fianco di Lautaro, sulle fasce dovrebbero giocare Darmian e Dimarco. Tornano Barella e Calhanoglu a centrocampo e Handanovic in porta.

In casa Torino, ancora Paro in panchina per la polmonite che sta combattendo Juric. Singo dovrebbe recuperare, almeno per la panchina. Coppia centrale Lukic-Linetty. In attacco torna Sanabria dall’inizio.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric (in panchina Matteo Paro).

Foto: sito Inter