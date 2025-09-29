Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Slavia Praga

29/09/2025 | 23:00:20

Torna in campo l’Inter di Chivu, che debutta in questa Champions League a San Siro. Vediamo le possibili scelte di Chivu per la sfida ai cechi. Sommer torna tra i pali, Akanji, Acerbi e Bastoni in difesa, spazio a Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic e Dimarco a centrocampo, Lautaro e Thuram formeranno la coppia offensiva. I cechi di Trpisovsky risponderanno con Markovic, Doudera, Chaloupek, Zima e Mbodji in difesa. Zafeiris e Dorley a centrocampo, Kusej, Cham, Provod alle spalle di Chory.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Cristian Chivu

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Markovic; Doudera, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Cham, Provod; Chory. All. Jindrich Trpisovsky

Foto: X Inter