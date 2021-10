Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Sheriff

In Champions League l’Inter è pronta ad affrontare lo Sheriff in quello che sarà un match decisivo per le speranze di qualificazione della squadra nerazzurra. In attacco Inzaghi si affiderà a Lautaro Martinez, al cui fianco con ogni probabilità agirà Dzeko. A centrocampo con gli intoccabili Barella e Brozovic dovrebbe partire titolare Calhanoglu. Sulla fasce sicura la presenza di Perisic mentre sulla destra Darmian è in netto vantaggio su Dumfries. Nei moldavi saranno assenti Yakhshiboev e Belousov, due dei protagonisti dell’impresa contro il Real Madrid.

Ecco le probabili formazioni del match:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi