Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Shakhtar

Poco meno di tre ore e l’Inter, con lo Shakhtar Donetsk dall’altra parte, si contenderà l’accesso alla finale di Europa League in una gara secca in programma a Dusseldorf alle ore 21:00. Per i nerazzurri sarebbe la prima finale europea dal lontano 2010, anno del Triplete. Conte, con tutta la dirigenza al seguito, conferma l’ultimo undici visto con Barella, Brozovic e Gagliardini a centrocampo con Eriksen in panchina pronto ad entrare a partita in corso. Avanti spazio senza nessuna obra di dubbio al duo Lukaku-Lautaro vista anche l’assenza di Sanchez out per infortunio. Nello Shakhtar confermato il 4-2-3-1 di Castro, con Marlos, Alan Patrick e Taison alle spalle di Junior Moraes

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivtsov, Matvienko, Bondar; Marcos Antônio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. All. Catro

Foto: