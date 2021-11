Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk

Al Meazza l’Inter ospita lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. In caso di vittoria dei nerazzurri e di contemporaneo successo del Real contro lo Sheriff la squadra di Inzaghi sarebbe qualificata con un turno di anticipo agli ottavi. Per quanto riguarda le scelte dell’ex allenatore della Lazio, in difesa dovrebbe essere confermato Ranocchia al posto dell’infortunato De Vrij. In attacco ballottaggio Dzeko-Correa con il bosniaco leggermente favorito per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Ecco le probabili formazioni del match:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov, Dodò, Marlon, Matvienko, Konoplya, Maycon, Marcos Antonio, Teté, Marlos, Pedrinho, Fernando. All. De Zerbi

FOTO: Twitter Inter