Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Sassuolo

Gosens e D’Ambrosio tornano tra i convocati. Probabile un turnover massiccio tra il doppio derby di Champions League, compreso Handanovic per Onana in porta. Anche Bastoni verso la panchina. In attacco favoriti Lukaku e Correa.

In casa Sassuolo, disponibili Pinamonti e Zortea dopo la squalifica. Possibile 4-3-3 con Berardi Pinamonti e Laurienté.