Nel 3-4-1-2 che Antonio Conte schiererà questa sera nel match contro il Sassuolo, ci sarà Christian Eriksen. Il danese ha convinto nell’ultima uscita e il tecnico ex Juve lo premierà con una maglia da titolare. Insieme a lui, in mezzo al campo, spazio a Barella e Gagliardini. Sulle corsie esterne favoriti Young e Candreva rispettivamente su Biraghi e Moses. In attacco presente il duo Lukaku-Lautaro.

De Zerbi, che dovrà fare i conti con le assenze di Marlon e Toljan, schiererà un 4-2-3-1 con Ferrari al fianco di Magnani in difesa. In mezzo al campo confermati Locatelli e Obiang. I tre centrocampisti offensivi alle spalle di Ciccio Caputo saranno Boga, Djuricic e Berardi.

Di seguito le probabili formazioni:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Young, Gagliardini, Barella, Candreva; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Kyria, Ferrari, Magnani, Muldur; Locatelli, Obiang; Boga, Djuricic, Berardi; Caputo. All.: De Zerbi

Foto: Twitter ufficiale Inter