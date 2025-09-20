Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Sassuolo

20/09/2025 | 23:50:50

L’Inter di Chivu torna in campo e vuole tornare alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive. Chivu prepara il consueto 3-5-2 con Martinez in porta, Akanji, Acerbi e Carlos Augusto dietro, Dumfries largo a destra, Barella, Calhanoglu e Sucic centrali con Dimarco a sinistra. Davanti Thuram ancora con Pio Esposito. Grosso risponde con il 4-3-3 che prevede Muric tra i pali, Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig in difesa, a centrocampo Konè, Matic e Vranckx, tridente offensivo composto da Berardi, Pinamonti e Laurientè.

INTER (3-5-2): Martinez, Akanji, Acerbi, Carlos Augusto, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Thuram, Esposito. All. Chivu

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Foto: X Inter