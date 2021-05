Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Sampdoria

E’ il giorno dei festeggiamenti per l’Inter che riceve a San Siro la Sampdoria per la prima gara da campioni d’Italia. I nerazzurri vengono da un girone esatto senza sconfitte, ultimo ko proprio a Genova all’andata, il giorno dell’Epifania.

In casa Inter dopo la conquista del tricolore, Conte potrebbe dare una soddisfazione a chi ha giocato meno, ma senza stravolgere completamente la squadra. Nella rifinitura l’allenatore ha provato la formazione anti Samp. Dovrebbero giocare D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Hakimi, Gagliardini (fuori Barella), Vecino, Eriksen, Young (al posto di Perisic), Sanchez (che rimpiazza Lautaro).



Per quanto concerne la Sampdoria torna disponibile Ekdal, che dovrebbe giocare in coppia con Thorsby. Recupera Quagliarella, pronto ad affiancare Gabbiadini in attacco. Ballottaggi Tonelli-Yoshida in difesa e Candreva-Damsgaard come esterno destro, con i primi in vantaggio.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vecino, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. Allenatore: Conte.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini (Keita Balde). Allenatore: Ranieri.

Foto: Sito Inter