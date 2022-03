Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Salernitana

Domani alle 20.45 Inter-Salernitana, anticipo della ventottesima giornata di campionato.

Soliti dubbi per Inzaghi. In attacco più Lautaro di Sanchez, mentre Ranocchia e Dimarco insidiano De Vrij e Bastoni. Potrebbe avere un turno di riposo Calhanoglu.

Scelte fatte per Nicola. Assente Ribery per l’incidente stradale che lo ha coinvolto in settimana. L’unico dubbio è tra Perotti e Bonazzoli.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi; Fazio, Dragusin, Ranieri; Ederson, Coulibaly; Kastanos, Verdi, Perotti; Djuric. All. Nicola.

FOTO: Twitter Inter