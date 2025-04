Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Roma

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Inter e Roma per la trentaquattresima giornata di Serie A. Tra i nerazzurri ben 7 cambi rispetto alla disfatta di Coppa Italia col Milan: Carlos Augusto e Frattesi al posto degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan, in attacco c’è Arnautovic con Lautaro. Nella Roma torna titolare Paredes, così come Dovbyk, in attacco in coppia con Soulé.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic. All. Inzaghi

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, , Cristante, Angelino; Soulé; Dovbyk. All. Ranieri

Foto: Instagram Inter