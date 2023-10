Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Roma

Domani alle 18.00 scenderanno in campo, a San Siro, Inter e Roma per la decima giornata di Serie A. Mourinho, che dopo il rosso rimediato con il Monza guarderà il match dalla tribuna, è in piena emergenza tra infortunati – ben 7 – e affaticati dopo la sfida di Europa League. Sulla corsi di sinistra ci sarà Karsdorp al posto dell’indisponibile Spinazzola, mentre sulla corsia opposta Zalewski. Con le assenze certe di Pellegrini e Dybala, il dubbio prinicipale è chi fra Belotti ed El Shaarawy affiancherà l’ex Lukaku, col secondo favorito. Inzaghi, invece, ritrova molti dei titolari tenuti fuori in Champions come Acerbi, Barella, Dimarco e Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy. All. Mourinho

Foto: sito Inter