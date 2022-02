Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Roma

Domani cominceranno i quarti di finale di Coppa Italia. Match clou tra Inter e Roma, con il ritorno atteso di Mou al Meazza. In casa nerazzurra, Inzaghi dovrebbe puntare sul suo Dzeko-Sanchez, con Lautaro in panchina. Dimarco in vantaggio su Perisic. Nei giallorossi Zaniolo alle spalle di Abraham. Ecco le probabili formazioni del match:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Sanchez. All. Inzaghi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Pellegrini, Viña; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

FOTO: Twitter Inter